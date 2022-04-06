Таможня Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию грузов с предметами искусства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя надзорного департамента таможни Сами Ракшита.

По словам Ракшита, таможня задержала на погранпункте Ваалимаа предметы искусства, направлявшиеся в Россию, поскольку они имеют отношение к входящим в список санкций по экспорту предметам.

Руководитель департамента экспортного надзора МИД Финляндии Теему Сеппонен пояснил, что министерство сейчас выясняет ситуацию вокруг задержания, в том числе с Еврокомиссией. Точные сроки окончания этого процесса назвать пока сложно. «Это временная ситуация, право собственности не изменилось, они по-прежнему принадлежат российским музеям», — подчеркнул он.

По словам Ракшита, речь идет об изъятии экспонатов в качестве улик. Они будут помещены в безопасное хранилище.

Грузовики, задержанные в Финляндии, везли экспонаты из Эрмитажа и Третьяковской галереи с миланской выставки «‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».