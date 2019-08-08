Дожди и ветер; день чудесный — ВИДЕО

В последние дни на Баку обрушилась непогода — то сильный ветер, то проливной дождь. Каждое из этих прекрасных природных явлений приносит с собой в столицу Азербайджана свои проблемы. Из-за ветра гаснет свет, из-за дождей на дорогах образуются пробки, потокам воды некуда уходить из-за отсутствия сливных сооружений. Хорошо, что эти явления не задерживаются у нас надолго. Как сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, холодные погодные условия в самый жаркий месяц года — это отголоски арктического вторжения относительно холодных воздушных масс на территорию России, которое наблюдается с конца июля месяца. В отличие от северных соседей, где температуры ниже нормы от 7 до 9 градусов, серия холодных атмосферных фронтов, стала причиной понижения температурного режима, по сравнению с климатической нормой лишь на 2 градуса.

Да, дождливая погода продолжится, предположительно еще пару-тройку дней. И это хорошая новость. Потому, что иначе…

Только за этот день на дорогах Баку произошло две аварии: на трассе Баку-Сумгайыт принадлежащий одной из турфирм автобус столкнулся с курсирующим по маршруту автобусом 525, и грузовой автомобиль марки «ЗИЛ-130», принадлежащий предприятию Бакинской городской электросети, столкнулся с автомобилем марки ISUZU, принадлежащем «Азерсун Холдинг». Предположительно, обе аварии произошли в результате того, что водители не справились с управлением.

А плохому танцору, известно, что мешает.

Но что удивительно, помимо потоков воды на дорогах во время кратковременного ливня, появилась странная пена. Что это за пена?

Как оказалось, с этой проблемой сталкиваются во многих странах. Этому явлению есть несколько причин:

— пыльца от деревьев

— остатки чистящих средств для дорог

— осадок от реагентов, которыми разгоняют тучи

— размытие некачественной дорожной разметки

— эффект от большого количества пыли в воздухе, которую смыл дождь.

Есть еще одна версия, которую представил менеджер одной дорожно-строительной компании И.Р.: в результате длительного воздействия солнца, более жидкие компоненты асфальта, (масло) выходят на поверхность, и затем смываются первым дождем. Поверхность асфальта шероховатая, что, при движении покрышек, способствует смешиванию воздуха с маслом и приводит к образованию пузырьков.

Сотрудники редакции # провели съемки и опросы среди водителей в разных частях города. По словам водителей такси и частных автомобилей, дождь вновь стал причиной пробок, в основном на трассе Баку-Сумгаит, проспекте Азадлыг по направлению в поселок Бинагади и на Дарнягюльском шоссе.

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