24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, днем ​​местами усилится северо-западный ветер.

Как передает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем ​​27-32° тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в северных и западных районах ожидаются переменные дожди, грозы. Местами осадки будут интенсивными, возможен град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем — 33-38° тепла, в горах ночью — 12-17° тепла, днем — 17-22° тепла.