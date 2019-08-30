Дошколята в школе: нужны ли в средних учебных заведениях подготовительные группы?

Начало учебы в школе — важное событие и для ребенка и для всех членов его семьи. Чтобы новоиспеченный школьник чувствовал себя в среднем учебном заведении комфортно, нужно чтобы он пришел туда подготовленным. С этой целью в нашей стране для детей, которым исполнилось пять лет, в школах создали подготовительные группы дошкольного обучения. Регистрация заявлений в данные группы осуществляется посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az до 25 сентября. Занятия начнутся 1 октября, и предполагается, что в группе будет не более 30 учащихся.

Как ранее заявила заместитель директора Управления образования по г.Баку Ильхама Абдуллаева, в этом году в эти группы будет принято 90% пятилетних детей, и в 5432 группах будут обучаться около 120 тыс. детей. Обучение осуществляется за счет государства, и проводить его будут учителя начальной школы, которые будут преподавать в четвертом классе в этом учебном году, и в будущем учебном году примут первый класс.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов рассказал # о том, что подготовительные группы начали появляться в стране уже давно.

«В СССР учиться в школе начинали с 7 лет, но в 80-ых годах прошлого века в некоторых школах появились нулевые классы для шестилеток. Сейчас все дети в Азербайджане идут в школу с 6 лет, и мы переняли этот опыт у Грузии. Профессор Амонашвили, по чьей инициативе было введено такое обучение в этой соседней стране, в свое время приезжал к нам делиться опытом. Кто-то считает, что шесть лет – это слишком рано, кто-то уверен, что это самое то. Но, например, в Финляндии — стране, в которой одна из лучших образовательных систем, дети идут в школу с семи лет. У нас же одаренные дети могут пойти в школу даже с 5 лет. На мой взгляд, нельзя отнимать у детей детство и загружать их учебой со столь раннего возраста»,–сказал он.

По словам Н.Исрафилова, подготовительные группы нужны, чтобы подготовить пятилетних детей к школе психологически, чтобы они не плакали, не чувствовали себя брошенными, оставшись на несколько часов без родителей. Иногда мамам приходилось сидеть на уроках в классе именно потому, что дети без них отказывались учиться.

Согласно «Национальной стратегии по развитию образования в Азербайджане» до 2020 года 90% детей пятилетнего возраста должны посещать дошкольные группы, говорит эксперт. Сейчас эта цифра составляет около 75 %.

Некоторые эксперты, по словам Н.Исрафилова, посчитали учебную программу сложной для пятилетних и она была упрощена.

Что касается педагогов, то, как говорит наш собеседник, нехватки в учителях начальных классов в нашей стране нет.

Он отметил, что родители имеют право не отдавать ребенка в подготовительную группу, но, как правило, предпочитают это делать. Они знают, что в этом случае дети без проблем пойдут в первый класс там, где проходили подготовку. Кроме того, обучение в подготовительной группе воспринимается уже как что-то необходимое не только в столице, но и в регионах.

«Сначала предполагалось создать такие группы в детских садах, так как подготовка к школе — задача дошкольного образования. Но в свое время в Азербайджане немалая часть детсадов была приватизирована, и многие из них сменили свой профиль, хотя, делать это, было запрещено. Детсады должны были остаться, но на их месте появились высотки, дома торжеств, салоны красоты. Сейчас в нашей стране имеет место острая нехватка государственных детсадов.

Кстати, по информации 2013 года только 16% детей были охвачены дошкольным образованием, в основном те, которые живут в городах. Есть распоряжение, согласно которому при строительстве высотных домов, первые этажи должны выделять под детсады. Однако и в регионах нужны детсады, ведь все больше женщин там работает. Речь о государственных детсадах, так как частные мало кто может себе позволить», -сказал Н.Исрафилов.

Эксперт считает, что лет через пять-шесть проблема будет решена, но пока она существует. Потому дошкольные группы были организованы в школах. Но и в школах могут быть свои сложности.

«Речь о возможных проблемах с учебными помещениями. Так, в некоторых столичных центральных школах не хватает классов. Есть классы, в которых учатся по 40-50 учащихся вместо положенных 20. В Баку некоторые школы переполнены, а рядом могут быть полупустые средние учебные заведения. Родители имеют право отдать ребенка в ту школу, которую хотят, а хотят все в так называемые престижные школы. Но среднее учебное заведение должно сначала принимать школьников по месту их жительства, а потом уже остальных. Этот вопрос должно регулироваться Минобразования», -говорит Н.Исрафилов.

Часть детей из переполненных школ можно было бы перевести в соседние, но вряд ли детям и родителям это понравится, уверен он. Выходом могло бы стать возвращение к обучению в 2 смены, тогда помещений будет достаточно. Но этого, по мнению Н.Исрафилова, не захотят ни учителя, ни родители.

Кстати, эксперт считает, что хорошо было бы вернуться не только к обучению в двух сменах, но и к шестидневке.

«Что касается пятидневной системы обучения, то в мировой практике пятидневка не означает, что в субботу школа закрыта. Она продолжает работать, там проводятся кружки, факультативы. В Азербайджане же никаких занятий в этот день вообще не проводится, что, на мой взгляд, неправильно», -сказал он.