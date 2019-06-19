Дональд Трамп объявил об официальном начале кампании по переизбранию

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах. Американский лидер выступает перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), трансляцию ведут центральные телеканалы.

«Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок», — сказал Трамп. Он заявил, что «страна сейчас процветает и достигает новых высот». «Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны», — отметил американский лидер. Напомнив о победе на президентских выборах 2016 года, Трамп сказал: «Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца».

Говоря о своих политических оппонентах, Трамп подчеркнул: «Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [2020 года] и голосуйте, голосуйте, голосуйте». «В последние 2,5 года мы находились под осадой. Доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера принес нам победу, и сейчас они хотят все повторить». В докладе констатировалось, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с представителями России выявить не удалось.

Трамп во время выступления отметил: «Я укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для России». «Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп», — добавил он. «Демократов не волнует Россия, их волнует только государственная власть», — констатировал Трамп.