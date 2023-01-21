Португальский нападающий Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» в официальном матче 22 января, сообщает пресс-служба клуба.

22 января «Аль-Наср» сразится с «Аль-Иттифаком» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Роналду уже выходил на поле в Саудовской Аравии, это случилось в товарищеском матче, где сборная Эр-Рияда (объединенная команда «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля») сыграла с «ПСЖ» (4:5), форвард в этом матче оформил дубль.

Нападающий стал игроком «Аль-Насра» 2 января этого года.

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира — 2022 дал скандальное интервью Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.