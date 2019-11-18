Дом-музей Джалила Мамедкулизаде открылся после ремонта

Дом-музей выдающегося азербайджанского литератора и публициста Джалила Мамедкулизаде отремонтирован.

Церемония открытия дома-музея состоялась после ремонта.

В церемонии открытия приняли участие впервые прибывшие в Азербайджан правнук Дж.Мамедкулизаде Мартин Джаваншири и его сын Пшемислав Джаваншири, замминистра культуры Вагиф Алиев, председатель Союза писателей Азербайджана (СПА) Анар Рзаев, вице-президент НАНА, академик Иса Хабиббейли и депутаты Милли Меджлиса.

Замминистра культуры Вагиф Алиев сообщил, что после ремонта в доме-музее открылись новые экспозиции.

Дом-музей писателя расположен в квартире, в которой писатель проживал и творил в 1920-1932 годы.

До церемонии открытия Мартин и Пшемислав Джаваншири посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили к памятнику цветы и почтили память. Затем на Аллее почетного захоронения они посетили могилу прадеда Дж.Мамедкулизаде и прабабушки Гамиды Джаваншири.

| 2019-11-18T13:31:31+00:00 18 ноября 2019, 13:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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