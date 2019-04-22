Для переговоров с Владимиром Путиным Ким Чен Ын прибудет во Владивосток

В среду лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным, сообщает «Коммерсант».

Два источника, связанные с подготовкой визита Ким Чен Ына во Владивосток, подтвердили, что ночь с 23 на 24 апреля Ким Чен Ын проведет в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется в сторону РФ. 25 апреля состоятся переговоры глав государств. Затем Владимир Путин отбудет в Пекин, где 25–27 апреля состоится второй форум китайской инициативы «Пояс и путь». А Ким Чен Ын останется во Владивостоке, где посетит туристические достопримечательности и места, где побывал его отец Ким Чен Ир в ходе визита в 2002 году. Нынешний лидер КНДР посетит Россию впервые с момента вступления в свою должность в конце 2011 года.

Переговоры с Владимиром Путиным, по сведениям источников «Коммерсанта», состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Его выбрали местом встречи из-за жестких требований к безопасности Ким Чен Ына.