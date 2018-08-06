Ди Каприо хочет стать продюсером ситкома

Американский актер Леонардо Ди Каприо вместе с актрисой, певицей и моделью Джессикой Бил ведут переговоры с Sony Pictures Television о запуске ситкома одного из самых длинных комедийных сериалов 80-х «Факты из жизни».

Компания, которой принадлежат права на сериал, ситуацию не комментирует. Известно лишь, что переговоры находятся на начальной стадии, а Ди Каприо хочет стать продюсером, впрочем, как и Джессика Бил.

Сериал «Факты из жизни» шел на телеэкранах с 1979 по 1988 годы, и теперь, если переговоры будут успешными, возможен его перезапуск. Ди Каприо не впервые решил заняться продюсированием. В кино он уже выступал продюсером и исполнительным продюсером в «Авиаторе» и «Волке с Уолл-стрит». За роли в этих фильмах он также получил премии киносообщества.

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