Демир гапы — Дербент

Дагестан — самый южный регион России, который граничит с Азербайджаном. Побывать в этом регионе и воочию увидеть, как приграничная республика России развивается, и какие процессы идут в этом регионе всегда интересно, тем более, что регион не простой.

Как для России, так и для Азербайджана данная республика имеет стратегическое значение, особенно если вспомнить 90-е, когда стабильность региона была под вопросом. Другой важный момент для Азербайджана – это азербайджанцы, которые также являются частью Дагестана, речь идет не только о дербентских азербайджанцах, но и о трудовых мигрантах, которых немало.

3 июня в Махачкале стартовала международная медиашкола, где ведущие эксперты журналистики обсудили существующие проблемы Кавказского региона и методы их освещения, пути противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. Мероприятие было организовано в рамках совместного проекта Фонда Горчакова, ассоциации «Русско-Балтийский медиацентр» и информационного агентства REGNUM. Своим опытом на мероприятии поделились главные редакторы, корреспонденты СМИ, ТВ и радио, SMM-специалисты и блогеры со всех уголков России.

От Баку до Махачкалы рукой подать, а потому добираться туда целесообразнее на машине. Если бы не приграничные определенные препоны, то из Баку в Махачкалу добирались бы быстрее, но все, что происходило на границе – это неописуемо. Словом, если вы решили добираться до Махачкалы на машине, стоит запастись терпением, так как нервотрепка на границе и с азербайджанской и с российской стороны очень большая, основное время уходит именно там.

Сколько людей переходит каждый день границу туда и обратно посчитать сложно, но то, что их много – это точно. В основном это люди, которые занимаются торговлей, претензий к ним никаких, но для обыкновенного человека, который хочет попасть в Россию или Азербайджан, этот процесс весьма нудный.

Скажу откровенно, Дагестан по 90-м годам, а возможно, по освещению в РосСМИ, представлял себе так: серый регион, который отстает от общего развития и где много агрессивных людей. В общем одни стереотипы. Все оказалось в точности наоборот: дороги облагорожены, инфраструктурные проекты развиваются полным ходом.

Махачкала, как оказалось, резко отличается от российской глубинки по многим параметрам. Огромные работы ведутся в сфере строительства. Город стремительно растет и начинает приобретать форму города, а не большой деревни. Нужно сказать, что население города вплотную приблизилось к отметке миллион и это 35% из общего числа населения Дагестана.

Большинство составляет местная молодежь, которая стекается в город в поисках работы, так как в современном мире выжить в горных условиях сложнее. Работы в столице Дагестана немало, в основном в строительном секторе, правда, не все дагестанцы хотят работать именно в этом секторе, кто-то хочет сидеть в кресле, а кто-то намерен заниматься предпринимательством. Так или иначе, желающий работать найдет себе работу, правда, зарплата явно отличается от московской. Другой важной экономической отраслью региона является туризм, в глаза бросаются новые отели на берегу Каспия. Как рассказали местные жители, пока основными туристами является местное население, но в перспективе надеются выйти на международный уровень, а пока, как они сами признают, нужно работать и развивать эту отрасль.

В дни моего пребывания там, начались праздники Рамазан, который для мусульманского Дагестана является одним из важных. Кстати, здесь этот праздник чтят больше чем в Азербайджане — большинство соблюдает пост. На праздниках по обычаю все родственники, друзья ходят в гости друг к другу, кто-то уезжает в села к родителям, в эти дни в Махачкале не работают ни магазины, ни рестораны, что затрудняет жизнь приезжим и туристам. Но как говорят сами дагестанцы, «а зачем рестораны и магазины в эти дни нужны, гости могут постучаться в любую дверь и там им будут рады».

По программе, после 4-го числа нас отвезли в Дербент. В один из самых древних городов мира, где сквозь века сохранилась аутентичность города, историческое наследие прошлого. С этим городом Азербайджан связывает история, начиная от Албании и заканчивая Сефевидами. Исторические постройки сохранились по сей день.

Цитадель Нарын-Кала расположена на возвышенности, и город отсюда как на ладони. Удивило еще и то, что в городе много туристов из Китая, как объяснили представители городской администрации, китайцев привлекает этот город, как один из расположенных на великом «Шелковом пути».

Другой важной достопримечательностью города является азербайджанская, шиитская мечеть «Джума» VIII века. По своей архитектуре мечеть очень похожа на шемахинскую «Джума». В городе проживает много азербайджанцев, азербайджанскую речь понимают почти все.

Туризм и берег Каспия являются движущей частью экономики города, но, к сожалению, это все же сезонная прибыль. Основная часть населения занята сельским хозяйством. Кстати, из самого Азербайджана есть инвестиции именно в эту сферу: азербайджанские предприниматели строят там парники и продают выращенную продукцию в регионы России.

Что касается причины моего пребывания в Дагестане… Социальные сети, как и во всем мире, так и в России и Азербайджане и в других странах, стали «головной болью» для профессиональной журналистики. «Головная боль» не в том смысле, что социальные сети явление плохое, но появившиеся «новые» журналисты-блоггеры привлекают большое внимание.

В России, со всеми сдвигами журналистики в сторону некачественной пропаганды, отчетливо понимают, что социальные сети отодвигают профессиональную журналистику. В Москве уже задумываются о том, как будет развиваться журналистика, как нужно менять форматы и подстраиваться под современную реальность.

В Азербайджане все сложнее, так как профессиональную журналистику годами тотально уничтожали. Вопрос последних лет: журналисты против блоггеров, или традиционные СМИ против социальных Сетей. Журналисты имеют четкие требования, журналистскую этику, где за каждую написанную букву несет ответственность вся редакция, журналисту сложнее. Если обратить внимание на Телеграм каналы, Youtube каналы, Facebook, Instaqram, то правил никаких нет, блоггер-журналистов ничего, и никто не ограничивает. То есть в выборе формата, они более свободны, в таких условиях конкурировать с ними сложно, но можно, если предлагать аудитории более качественный продукт.

К общему знаменателю в этом споре прийти так и не удалось. Но сам факт, что в России задумались о будущем журналистики, о том, как можно конкурировать традиционным СМИ с новыми, уже первый звоночек. В Азербайджане же, вместо того, чтобы изучать и поднимать подобные сложные вопросы финансируют ни на что не влияющие газетенки, сайты, телеканалы. Даже страшно подумать, что нас ждет с таким подходом к журналистике. В нашем случае, видимо, «победят» соцсети…

Утро. Дербент. Жара. До границы час езды на автобусе. Вся дорожная «волокита» еще впереди…