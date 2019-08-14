Датские ученые успешно испытали первую вакцину от хламидиоза

Датские ученые успешно опробовали первую действенную вакцину от хламидиоза, сообщает ТАСС.

Сотрудники датского Государственного института сыворотки (ГИС) и Имперского колледжа Лондона испытали новый препарат на 35 жительницах Великобритании и получили более чем обнадеживающие результаты: положительный эффект зафиксирован у всех участниц проекта.

Начальник отдела ГИС Франк Фольман представил результаты исследования в научном журнале The Lancet Infectious Diseases и охарактеризовал их как «настоящий прорыв». «Надеюсь, это станет первым шагом на пути к созданию вакцины», — заявил он.

За последний год в Дании хламидиозом заразились около 33,5 тыс. человек, что означает более 90 заболевших в сутки. В последние 20 лет наблюдалась тенденция к распространению этой болезни. Поскольку проверку прошло далеко не все население, специалисты полагают, что реальная цифра превышает официальную по меньшей мере вдвое. При этом в мире хламидиозом ежегодно заболевают 131 млн человек.

Профессор отделения клинической микробиологии госпиталя Видовре Хенрик Вест с надеждой смотрит на потенциальные возможности новой вакцины. «Я считаю, что она будет предотвращать воспалительные процессы в области живота, внематочную беременность и бесплодие. Она сэкономит обществу расходы на дорогостоящее лечение от бездетности, поскольку большинство женщин смогут рожать естественным путем», — рассказал он.

«Здравый смысл подсказывает, что вакцину нужно давать юношам и девушкам еще до их сексуального дебюта, желательно вместе с антипапилломавирусной вакциной», — добавляет профессор.

По его оценкам, на рынке новый препарат сможет появиться не раньше, чем через пять лет.