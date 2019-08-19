Дамаск осудил оказание Турцией военной помощи бандформированиям в Идлибе

Сирия расценивает как неприкрытое вмешательство в свои внутренние дела оказание Турцией военной помощи террористам из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), осажденным правительственными войсками в городе Хан-Шейхун. Об этом говорится в распространенном в понедельник агентством SANA заявлении МИД республики.

«Сирия рассматривает направление Турцией военной колоны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет», — подчеркивается в документе. В нем сообщается, что военные машины пересекли границу и направляются в сторону города Хан-Шейхун, чтобы спасти разгромленные банды террористов «Джебхат ан-Нусры».

МИД Сирии возлагает на Анкару «всю ответственность за эти агрессивные действия и откровенное попрание международной законности». «Передача оружия «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе свидетельствует о неограниченной поддержке Турцией террористических группировок в Сирии», — отмечается в документе.