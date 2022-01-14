Шеф Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили военную поддержку Киева со стороны США. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте американского военного ведомства.

В сообщении говорится, что Остин подтвердил непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе «продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала вооруженных сил Украины путем предоставления военной помощи».

Также отмечается, что стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности.

Кроме того, министры обсудили «наращивание Россией военной группировки» на границе. (Газета.ру)