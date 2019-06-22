Daimler обязали отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes

Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA) в пятницу, 21 июня, потребовало от немецкого автопроизводителя Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI с дизельными двигателями, выпущенных в период с 2012 по 2015 годы.

Эту информацию, опубликованную в субботу, 22 июня, немецкой газетой Bild am Sonntag, в тот же день подтвердили информагентству dpa официальные представители концерна Daimler.

По данным немецкого автотранспортного ведомства, автопроизводитель использовал при создании данной спортивной модели программное обеспечение, которое позволяло на испытательных стендах занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Daimler отрицает все обвинения и собирается принять юридические меры для защиты против обвинений в мошенничестве, сообщает агенство dpa.

Тем временем после публикации расследования еженедельника Bild am Sonntag BKA собирается проверить, не использовалось ли аналогичное программное обеспечение в других моделях автопроизводителя.