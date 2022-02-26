Компания Mercedes-Benz временно приостановила отгрузку новых автомобилей в Россию, пишет Baza. Ожидающим в очереди на автомобили клиентам сообщают разные причины, включая очереди на таможне и сложности из-за скачков курса валюты.

Теперь известно как минимум о семи брендах, которые решили и собираются принять решение о приостановке отгрузок машин в РФ. В ближайшее время на этот шаг может пойти концерн Volkswagen, которому принадлежат также бренды Skoda, Porsche и «Volkswagen коммерческие автомобили», сообщал ранее «Коммерсантъ».

По информации «Ведомостей», отказаться от поставок машин в Россию решили в Audi и General Motors. «Газета.Ru» узнала, что официальное представительство Jaguar Land Rover в России уведомило своих дилеров о приостановке отгрузок им автомобилей.