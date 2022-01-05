Mercedes отзывает более 800 тысяч автомобилей по всему миру из-за неисправности, которая в отдельных случаях может привести к риску возгорания, сообщает издание Bild со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо, направленное клиентам.

Как передает РИА Новости, по данным издания, в насосе охлаждающей жидкости выявлена неисправность, при которой «в отдельных случаях нельзя полностью исключить опасность возгорания». При этом сообщается, что на данный момент автомобилисты не смогут обратиться в сервисные центры из-за дефицита необходимых запчастей на фоне пандемии коронавируса.

Как пишет издание, речь идет о дизельных моделях, произведенных с января 2017 года по октябрь 2021 года: GLC, GLE, GLS, классы С, Е и S, CLS с двигателями OM654 или OM656.

Как следует из текста письма, производитель советует владельцам затронутых автомобилей «водить особенно осторожно» и по возможности как можно реже пользоваться автомобилем.

В компании изданию сообщили, что работают над решением проблемы.