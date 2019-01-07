Дадашов против «Байера», Назаров лечиться

Немецкий «Пройссен», за который выступает форвард сборной Азербайджана Руфат Дадашов, определился с первым соперником по контрольным матчам на зимних сборах.

Им станет леверкузенский «Байер». Матч с клубом Бундеслиги Германии состоится 11 января.

Другой немецкий клуб — «Эрцгебирге Ауэ», за который выступает хавбек «милли» Дмитрий Назаров первый товарищеский матч года проведет 9 января с «Халлешером». Отметим, что Назаров продолжает лечиться от травмы, но есть вероятность, что он сможет сыграть уже в первом матче.

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