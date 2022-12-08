Во Дворце Гейдара Алиева показали спектакль «Корень любви» с участием всеми любимых артистов — звезды сериала «Кухня», народного артиств России Дмитрия Назарова и заслуженной артистки России Ольги Васильевой. Организатором гастролей выступила компания MGM Production, сообщает #.

Публика с нетерпением ожидала выхода на сцену Дмитрия Назарова — выход артиста сопровождался бурными аплодисментами.

Спектакль «Корень любви» создан по мотивам двух пьес современного драматурга А. Березы «Зеленое озеро. Красная вода» и «Эсхатологический романс».

Несмотря на то, что пьеса поставлена в жанре комедии, в ходе просмотра зритель быстро понимает, что в ней затронуты серьезные философские темы о совместимости людей, запоздалой любви, социальной разнице, надуманных препятствиях. Постановка рассказывает о мире, в котором остались одна женщина и один мужчина. Все идет к тому, что это теперь навсегда и им определенно стоит познакомиться друг с другом. Но вот незадача – эти люди весьма полярны, как в своих жизненных устремлениях, так и взглядах на вещи. Она по профессии музейный работник и восхищается творчеством Пикассо, он – обычный сантехник и банально восхищается пивом.

Спектакль был полон позитивных моментов, комичных ситуаций и одновременно философских рассуждений.

Бакинцы с восторгом оценили игру известных артистов, наградив их в финале нескончаемыми овациями и букетами цветов.