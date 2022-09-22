Народный артист России Дмитрий Назаров и его супруга, заслуженная артистка Ольга Васильева, 7 декабря представят бакинцам спектакль «Корень любви».

Показ состоится во Дворце Гейдара Алиева, # сообщает .

Накануне здесь же, во дворце, артисты встретились с азербайджанскими журналистами, рассказали о спектакле, поделились впечатлениями о Баку и ответили на различные вопросы журналистов.

В отличии от супруги, Дмитрий Назаров впервые оказался в Баку. Пара не скрывала своего восторга и призналась, что с трепетом и волнением ждет встречи с азербайджанскими театралами на бакинской сцене.

«Я искренне сожалею, что никогда прежде не был в Баку. Это город первой нефти и здесь жил Гейдар Алиев. Я лицезрел Баку по старым фильмам, таким как «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия», но это не дает мне полной картины о городе того времени. Зато могу только восхищаться нынешним, современным городом. Друзья, которые приезжали сюда в советский период, рассказывали, что Баку очень сильно изменился», — говорит актер.

В планах артистов — прогулки и ознакомление с центром Баку, посещение достопримечательных мест, встреча с руководством Русского драмтеатра и др.

Актеры не разглашают деловые планы, но намекают, что сотрудничество с Азербайджаном будет продолжено.

Ольга Васильева отмечает знаменитое бакинское гостеприимство и делится первыми впечатлениями от Баку:

«Когда мы прилетели, я подошла к стойке пограничного контроля в аэропорту, где сидела девушка в форме. Здороваюсь с ней на английском, потому как не знаю, на каком языке к ней обращаться. «Хэллоу», — говорю ей. Она молча смотрит на меня. «Или может здравствуйте?», — продолжаю я. Девушка улыбается и приветствует меня на чистом русском. И в этот момент я понимаю, что мне здесь рады, меня понимают и я могу говорить на родном мне языке».

Пригласили артисты зрителей на свой спектакль, раскрыв интересные нюансы постановки:

«Приглашаем всех бакинцев 7 декабря на наш спектакль. Будем делиться с вами вечными ценностями. Мужчинам будет не менее интересно, чем женщинам, уверяю вас», — говорит Назаров, отмечая, что играет с супругой четырех персонажей.

«Наши герои будут пробиваться сквозь все условности, страхи, фобии и традиции, которыми наполнена наша жизнь. Это — не примитивная комедия. Каждый сможет найти в спектакле что-то свое. То, чего, может быть, сегодня нам так не хватает. Например, Любви», — продолжает Васильева.

Домой в Москву артисты увезут… плов. Настоящий, ароматный, приготовленный лучшими поварами Баку и упакованный в специальный термальный контейнер.

Это — заказ от дочери звездной четы:

«Дочка попросила нас привезти ей плов. Представляете? А нас в Баку спросили: «Какой именно плов?» И тут мы узнали, что оказывается у вас тут готовят 150 разных видов плова! Решили отвезти дочке «Шах — плов», — говорит Ольга Васильева.

Отметим, что организаторы показа спектакля «Корень любви» в Баку — компания MGM Production.