CNN: демократы останутся в дураках, если начнут импичмент Трампа

Демократам не следует начинать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа по меньшей мере до ноября 2020 года, когда в стране будут новые президентские выборы, отмечает американский телеканал CNN.

Вопрос возможного импичмента был вновь в центре внимания после публикации отредактированной версии отчета специального прокурора США Роберта Мюллера, который в течение двух лет расследовал вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

Однако пока Трампа не нужно отстранять от должности, и для этого есть несколько причин. Во-первых, Мюллер не нашел явных улик против американского лидера. Во-вторых, даже если демократы запустили бы статью об импичменте через палату представителей, где сохраняется их партийное большинство, республиканцы бы вряд ли дали ей ход через сенат, отмечает телеканал.

В-третьих, лидер демократов и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси с самого начала очень скептически относилась к перспективе импичмента. Следуя этой логике, нет никаких шансов, что Пелоси одобрит процедуру импичмента против Трампа.(Газета.ру)