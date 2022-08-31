Республиканцы собираются объявить импичмент президенту США Джо Байдену в ноябре после промежуточных выборов в конгресс США.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщила газета The Hill.

Как отмечается в публикации, ряд консерваторов уже внесли в нынешний конгресс статьи об импичменте против президента. Они обвиняют Байдена в совершении «тяжких преступлений» в его подходе к целому ряду вопросов, в частности пограничного контроля, пандемии коронавируса и вывода американских войск из Афганистана.

Эти резолюции так и не увидели свет, так как демократы имели небольшой контроль над нижней палатой, сообщает The Hill. Ожидается, что республиканцы получат большинство в палате представителей на предстоящих выборах и консерваторы хотят использовать свои новые потенциальные полномочия, чтобы свергнуть президента, которого они считают неподходящим руководителем.

Ранее ряд американских политиков уже предлагали объявить импичмент Байдену. Так, в начале августа член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту из-за обыска в доме экс-президента США Дональда Трампа. По мнению сенатора-республиканца Теда Круза, для импичмента Байдена будет «множество оснований».