Чувство резкой антипатии

Ситуация, складывающаяся вокруг так называемой ядерной проблемы Ирана, требует нового обращения к этой теме. Тегеран начал уже третий этап сокращения своих обязательств в рамках «ядерной сделки» — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Очевидно, что на наших глазах распадается согласие, с таким трудом достигнутое в Вене летом 2015 года. И вина здесь на ныне правящей команде США и на влияющем на нее Израиле. Но об этом мало кто заявляет во всеуслышание, не говоря уже об организации консолидированного протеста, какой-то общемировой кампании, хотя бы в СМИ. Вопрос – отчего так происходит? – явно риторический. Разглагольствовать о несовершенствах нашего мира, где во все времена действовало право сильного, можно долго. Но остается ли вообще у этого самого мира шанс на то, что «ядерная сделка» не окажется в итоге расторгнутой?

Ведь нынешний, третий этап по отклонению от обязательств в рамках СВПД, согласно разъяснениям чиновников иранского правительства, означает, что исследовательская деятельность в области ядерных разработок больше в ИРИ ограничиваться не будет.

Иранские власти ранее предупреждали, что будут сокращать свои обязательства по сделке каждые 60 дней, если европейские страны – участницы СВПД не обеспечат интересы Тегерана в соответствии с соглашением и не предпримут мер, которые способны смягчить санкционный удар США по иранской экономике.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что накануне очередного отступления Тегерана от принятых на себя в рамках СВПД обязательств министр иностранных дел ИРИ Джавад Зариф направил верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини соответствующее письмо-уведомление.

Меж тем, в воскресенье в Тегеране находился исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ. Он встретился с представителями иранских властей, включая главу МИД Джавада Зарифа.

«К сожалению, европейские стороны не выполнили своих обязательств, – заявил в ходе встречи с Феруцэ глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, добавив, что «ядерная сделка – это не односторонняя договоренность». «Иран будет действовать в соответствии с шагами других участников соглашения, как мы это делали до сих пор, постепенно сокращая свои обязательства», – предупредил Салехи. Подобные заявления и.о. гендиректора МАГАТЭ выслушал и от Зарифа. «Одна из сторон, подписавших СВПД по иранской ядерной программе, имеет право не выполнять своих обязательств, если их не выполняют другие стороны», – заметил Зариф, сославшись на 36-й пункт ядерной сделки.

При этом он заявил, что на текущем этапе Тегеран готов продолжить сотрудничество с МАГАТЭ. Как сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, Зариф указал «на необходимость придерживаться профессионального подхода, а также сохранять конфиденциальность и беспристрастность».

В свою очередь, Феруцэ заверил Зарифа в том, что инспекторы МАГАТЭ будут осуществлять свою деятельность по контролю над иранскими ядерными объектами «профессионально и беспристрастно».

Известно, что иранская ядерная повестка станет предметом обсуждения ежеквартального заседания Совета управляющих МАГАТЭ из 35 стран, которое намечено на понедельник.

Надо отметить, что МАГАТЭ – это одна из тех сторон, которым в создавшейся ситуации приходится очень непросто. Ведь инспекторы именно этого международного агентства все последние 4 года, во исполнение СВПД, регулярно наведывались на ядерные объекты Ирана, и ни разу не зафиксировали ни одного нарушения своих обязательств со стороны Тегерана. То есть, с одной стороны все на виду, все предельно ясно, но при этом надо как-то уживаться и соотносить свои действия и с обвинениями, звучащими из Белого дома.

Из других участников СВПД слегка попрекнуть позицию руководства Америки пока решился лишь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он напомнил, что Вашингтон «первым вышел из венских договоренностей 2015 года» и ввел санкции, ограничивающие возможности торговли с Тегераном. И тут же решил сыграть в «ни вашим – ни нашим»: «К сожалению, Иран выбрал плохой ответ на плохое решение США».

В то же время министр подчеркнул, что «пути для диалога по-прежнему открыты».

Может оно и так, только Иран уже выдвинул очередной ультиматум европейским гарантам СВПД: у них есть 2 месяца на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ядерной сделки. Тегеран настаивает на возобновлении полномасштабного экономического сотрудничества — обеспечении возможности продавать свою нефть в Европу и восстановлении работы европейских фирм, бежавших из Ирана из-за боязни американских санкций. Кроме того, Иран требует компенсации за экономический урон, нанесенный ему американскими санкциями. В противном случае он начнет обогащать уран уровнем выше, чем предусмотрено ядерной сделкой, хотя и не дойдет пока до уровня 90%, необходимого для создания ядерного оружия.

Одним словом, время вернуться к нормальному положению вещей пока еще есть. Главный вопрос – захотят ли принять этот шанс Тель-Авив и Вашингтон?