Пекин резко отреагировал на идеи о том, что Китай бросает вызов интересам и безопасности НАТО, а также выступает против расширения альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, содержащиеся в коммюнике альянса.

Как сообщает # со ссылкой на «Reuters», в заявлении китайской миссии в Европе говорится, что взгляды о Китае, содержащиеся в коммюнике, игнорируют простые факты, искажают позицию и политику Китая и намеренно пытаются дискредитировать его.

«Мы решительно возражаем и отвергаем это», — говорится в заявлении.

В заявлении миссии подчеркнуто, что Китай решительно выступает против расширения НАТО на восток в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, и Пекин будет решительно реагировать на любую деятельность, угрожающую его правам.

«Будет дан решительный ответ на любые действия, которые ставят под угрозу законные права и интересы Китая», — говорится в заявлении.