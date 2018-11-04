Черным по белому: новые подробности хлопковой страды

Накануне в социальной сети Facebook была опубликована очередная серия снимков с полей Сальянского и Бейлаганского районов известного эксперта по сельскому хозяйству В.Магеррамова.

https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-336468150447495/?eid=ARCLvEotLQXh7tkovR6XlMLBJoqP7wSqpmoCwD8CaUHiMOsLxBd7Wiv0r3fCEle-N0T-gtsrAnpQiDlb&fref=tag

Наблюдения показывают, что, несмотря на благоприятные погодные условия для уборки хлопка, на нетронутых хлопковых полях пасут скот, урожаи приходят в негодность, говорится со ссылкой на эксперта.

Напомним, что немногим ранее жители Бейлагана жаловались на принудительное привлечение руководства и сотрудников бюджетных учреждений района к посеву хлопка на принадлежащих им земельных участках. В частности сообщалось, что представители исполнительной власти и муниципалитета вызвали директоров школ, детских садов и медицинских учреждений и зачитали им инструкцию руководства исполнительной власти о том, чтобы в следующем году те приступили к посеву хлопка на собственных земельных участках заодно с сотрудниками подведомственных им учреждений.

По данным # экономиста Губада Ибадоглу, на этом фоне привлекают внимание участившиеся последнее время сводки из районов Азербайджана о гибели урожаев, свидетельствующие о том, что хлопок некому убрать с полей. Эксперт связывает это обстоятельство, в том числе с ростом цены на нефть, поскольку именно сокращение потока нефтедолларов привело к заинтересованности отраслью хлопководства. В свою очередь повышение нефтяных индексов могло убавить интерес к этой сфере. Как бы то ни было, с началом сезона уборки хлопка из районов страны продолжают поступать видео- и фото материалы, где можно увидеть, как портятся неубранные урожаи на полях.

Известно, что с падением цены нашей нефти на мировых биржах в стране обозначились контуры реформ по развитию ненефтяных отраслей. Хлопком обещали заменить доходы от углеводородного экспорта. В стране заговорили о «втором дыхании» этой традиционной отрасли, а высокие ставки на «белое золото» сопровождались заявлениями о возрождении былой славы хлопководства уже к 2022 году.

Перед чиновниками и фермерами стояла задача поднять отрасль на новый уровень к упомянутому сроку. Надо признать, что целенаправленные шаги по развитию хлопководства постепенно приводили к увеличению урожайности и возрождению значимости данной сферы для национальной экономики. Однако высокая трудоемкость отрасли, невысокие закупочные цены, а также ощутимый дефицит нужного для отрасли технического оборудования специалисты называют одними из ключевых проблем, с которыми столкнулись местные хлопкоробы. Кроме этого, источники также указывали на проблему отсутствия конкуренции в результате всесторонней поддержки фермерских хозяйств, принадлежащих чиновникам, и ущемления прав простых фермеров.

В целом же, по итогам прошлого года многие фермерские хозяйства потерпели убытки. Согласно подсчетам специалиста по вопросам сельского хозяйства Вахида Магеррамова, общая сумма ущерба местных фермеров составила 10 млн. манатов, при этом бездействие страховых инструментов и невозможность компенсировать потери привела к оттоку рабочей силы, а интерес к отрасли заметно убавился ввиду низкой рентабельности. Видимо, учитывая это обстоятельство, закупочная цена хлопка была повышена на 50 манатов за тонну, тем самым ожидается, что фермеры, занимающиеся хлопководством, получат дополнительную прибыль в размере 12 миллионов манатов. Цена хлопка первого сорта за тонну повысилась с 600 до 650 манатов, второго сорта – с 580 до 630 манатов, третьего сорта — с 540 до 590 манатов, четвертого – с 500 до 550 манатов.

При этом, даже после повышения, установленные закупочные цены все еще в четыре раза ниже стоимости белого золота на мировом рынке. В то же время, наблюдается многократная разница между закупочной ценой хлопка в Азербайджане и сопредельных странах – Турции и Иране. Кроме того, колебание курса маната в последние годы значительно понизило рентабельность хлопководства для местных фермерских хозяйств. Результатом этого стало повторение советской практики привлечения к хлопку бюджетных работников и студентов. Читайте в публикациях #:

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В том числе по итогам прошлого года урожаи хлопка оказались значительно ниже прогнозов, а вместо ожидаемых 30-35 центнеров с гектара хлопковых полей в среднем было собрано 15 центнеров.

Однако в целом, недавнее решение эксперты находят правильным, с точки зрения стимулирования фермеров к работе в этой отрасли, однако оно не решает всех проблем. По данным руководителя Центра экономического и социального прогнозирования (ЦЭСР) Вугара Байрамова, повышение закупочной цены на хлопок важно, в том числе для стимулирования производства, поэтому данное решение — верное. «Однако, если рассматривать процесс производства хлопка в целом, то можно увидеть, что в некоторых районах урожайность низкая. Одна из основных причин заключается в том, что в процессе сбора урожая мало используются современные технологии, комбайны», — подчеркивает экономист, обходя вниманием тот факт, что закупочная стоимость урожая, собранного с применением уборочной техники, ниже. Перерабатывающие предприятия платят за хлопок, собранный вручную, больше, ввиду его лучшего качества.

Он также отмечает, что сегодня мало где в мире хлопок собирается вручную, но в Азербайджане в большинстве районов все происходит именно так: «Это потерянное время, ведь собрать хлопок необходимо до наступления сезона дождей». Однако текущая осень отметилась чередой сюрпризов. Редакция не берется констатировать массовость явления, однако следует признать, что новости о нетронутых в преддверии зимы урожаях на полях появляются с завидной частотой.

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