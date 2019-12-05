Чеферин о ВАР: «Если у вас длинный нос, теперь вы в офсайде»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнение о проблемах судей и использования ВАР.

«Если у вас длинный нос, теперь вы находитесь в офсайде. Линии проводят с помощью ВАР. Поэтому это немного субъективная графика объективных критериев.

Так что мы предложим – обсудив это с нашим судейским корпусом – некоторый допуск 10-20 сантиметров.

Некоторые судьи в Англии даже не проверяют решения. В Италии они проверяют по полчаса. Вы знаете, это хаос.

Я никогда не был большим фанатом подобного. Теперь лайнсмены даже не хотят поднимать флаг. Они ждут до последнего.

Игроки? Они не празднуют. Теперь они сначала ждут ВАР. И, как я уже сказал, игра рукой – никто не может объяснить, что такое игра рукой, а что нет.

Что такое намеренная игра рукой? Рефери не психиатр, чтобы знать, сделал ли ты это умышленно или нет!

Судьи допускают ошибки. Ошибки судей схожи с ошибкам игроков. Мы обсуждали эту тему в течение недели. Было интересно. Теперь есть какая-то технология. Но никто не знает, кто принимает решения», – сказал Чеферин.