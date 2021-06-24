Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отмену правила выездного гола в Лиге чемпионов и других турнирах, которые проводит союз.

«Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену.

Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды – особенно в стартовых матчах – от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени.

Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома», – заявил Чеферин. (sports.ru)