Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин отреагировал на призыв министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер отстранить сборную Беларуси от участия в отбре Евро-2024. Его слова передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это немного популистское требование — «выкинуть всех». В настоящее время мы не видим причин для этого. Если что‑то изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать нашу власть в принятии решений. Мы также не говорим политикам и правительствам, что делать, — сказал Чеферин.

Напомним, 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024 по футболу. В церемонии приняли участие 53 национальные ассоциации, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/23. Германия, которая будет хозяйкой будущего турнира, получила прямую путевку в финальную стадию.