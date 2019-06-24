Чавушоглу заявил, что Турция приобрела С-400, несмотря на угрозы США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

«Мы приобрели С-400, несмотря на заявления США и вне зависимости от того, какие решения будут приняты по санкциям. Сейчас обсуждается вопрос поставок С-400 в Турцию. Мы не откажемся от этих систем», — приводит его слова телеканал NTV.

По словам Чавушоглу, ни одна страна «не имеет права давать Турции какие-либо указания».

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.