Cамолеты НАТО провели патрулирование над учениями российских подлодок

Два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon в понедельник провели многочасовые полеты над районами Норвежского моря, где проходят крупные учения российских подводных лодок, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, американские морские разведчики, вылетевшие с авиабазы Кефлавик в Исландии, часами курсировали в районе линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System). Над Северной Атлантикой в понедельник был также зафиксирован полет французского патрульного противолодочного самолета Atlantique 2, поднявшегося с авиабазы Ланн-Бигуэ.

Полеты натовских военных самолетов над Норвежским морем проводятся практически ежедневно с начала учений российских подлодок в октябре. Помимо авиации ВМС США в операции задействованы патрульные самолеты ВВС Норвегии, Канады и Франции. В этих целях также активно используется авиабаза Андёйя, которая расположена на севере Норвегии.

Как сообщила в конце октября норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

При этом источники подчеркнули, что «это не учения, это крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны, которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США». (INTERFAX.RU)