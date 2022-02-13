Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что учения РФ в Черном море могут угрожать суверенитету Украины.

«Мы должны рассматривать это в контексте происходящего [вокруг Украины], — утверждал он. — <…> Они (Россия) нарастили силы ВМС в Черном море, <…> но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины».

«Это же касается танковых учений в Белоруссии. <…> Это беспокоит нас», — отметил представитель Пентагона.

Как ранее напомнили в пресс-службе Черноморского флота, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.