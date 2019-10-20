Бывший банкир предрек миру «финансовый армагеддон»

Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, хаос в мировой экономике, происходивший в 2008-2009 годах, может повториться.

Кинг считает, что очередной экономический и финансовый кризис способен разрушить легитимность демократической рыночной системы.

«Придерживаясь новой ортодоксальности денежно-кредитной политики и делая вид, что мы сделали банковскую систему безопасной, мы идем к этому кризису», — отметил Кинг.

При этом он добавил, что от возможного так называемого «финансового армагеддона» серьезно пострадает США.

Согласно его заверению, этого можно избежать, если американская Федеральная резервная система будет иметь необходимую мощь, чтобы противостоять политическим кризисом в Соединенных Штатах. (gazeta.ru)