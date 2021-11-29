Пройти мимо такого вопиющего неуважения к своим клиентам со стороны одного из филиалов ведущего банка страны просто невозможно. Речь идет о филиале Международного банка Азербайджана, действующем в городе Хырдалан. После того, что я наблюдала в этом банке, причем не в первый раз, не написать об этом было бы просто преступлением против общества, особенно тех его представителей, которые вынужденно являются клиентами этого банка.

Сегодня в Азербайджане фактически все финансовые операции государственных и коммерческих структур осуществляются через банки. И большинству населения в той или иной мере приходится обращаться в банки – как для оформления финансовых операций, так и по поводу получения социальных выплат – пенсий, пособий и пр. Причем, выплата последних в стране официально возложена всего на два банка – Международный банк и Капитал банк. Т.е., в случае недовольства обслуживанием и не имея возможности обратиться в другой филиал, клиент даже не может оказаться от услуг своего банка и вынужден терпеть, мягко говоря, выкрутасы недисциплинированной финансовой организации.

Так вот, отпросившись с работы, наверное, как и многие другие клиенты этого банка, пришла к зданию означенного филиала Межбанка прямо к началу его работы – к 09.00, чтобы стать одной из первых в очереди.

Двери финансового учреждения открылись с опозданием в 15 минут, стоящий у входа страж порядка запускал внутрь клиентов для получения номерков и снова выпроваживал их. На улице собралось изрядное число людей, большинство из которых были люди достаточно преклонного возраста, которые пришли менять просроченные пенсионные банковские карты, все они молчаливо ждали, когда же банковские служащие, наконец, появятся на своих рабочих местах.

Еще через минут 15 офис стал заполняться сотрудниками, но клиентов так и не запускали во внутрь. Люди продолжали молчать. На мой вопрос, почему банк не начинает работать, страж порядка упорно не отвечал, потом позвал сотрудницу, которая объяснила: начальство не подоспело, а без него начать работу невозможно. Прошло еще 15 минут и на табло стали появляться серии выданных номерков, но движения так и не было. Да и как ему быть, если за операционным столом сидел всего один оператор. А начальника все еще не было, люди же продолжали молча ждать. Не выдержала одна я – высказала все, что думаю о таких безответственных слугах народа – что они едят наш хлеб, получают зарплату за наш счет, что они сфера услуг, соответственно, обязаны служить добросовестно. А шеф их, если без него банк работать не может, обязан приходить еще до 09.00, иначе это не только неуважение к клиентам, но и несоответствие служебной должности. Да и благодаря подобным самодурам падает престиж одного из самых ведущих банков страны.

Если даже другие филиалы Межбанка работают быстро, четко и профессионально. Как Ясамальский филиал Межбанка, куда вынужденно я отправилась, так и не дождавшись появления на службе главы Хырдаланского филиала.