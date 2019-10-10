Буффон рассказал о своем возвращении в «Ювентус»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как решил вернуться в туринский «Ювентус», передает Football Italia.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. Затем в летнее трансферное окно перешел во французский «ПСЖ», где провел один сезон. Летом 2019 года он вновь вернулся в состав туринского клуба, на сей раз занимая роль второго голкипера.

«Некоторые люди были сбиты с толку по поводу моей новой роли в клубе. Но я понимал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго вратаря, был «Ювентус». Я подождал и оказался прав.

Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнёрам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор», — заявил голкипер.(Газета.Ru)