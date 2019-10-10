Буффон рассказал о своем возвращении в «Ювентус»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как решил вернуться в туринский «Ювентус», передает Football Italia.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. Затем в летнее трансферное окно перешел во французский «ПСЖ», где провел один сезон. Летом 2019 года он вновь вернулся в состав туринского клуба, на сей раз занимая роль второго голкипера.

«Некоторые люди были сбиты с толку по поводу моей новой роли в клубе. Но я понимал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго вратаря, был «Ювентус». Я подождал и оказался прав.

Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнёрам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор», — заявил голкипер.(Газета.Ru)

| 2019-10-10T08:03:36+00:00 10 октября 2019, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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