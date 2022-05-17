Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон считает, что вручение «Золотого мяча» не всегда логично.

«Логика есть не всегда. В 2003 году меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов, что для вратаря редкость, а я даже не попал в пятерку лучших.

Для меня самая большая несправедливость, связанная с «Золотым мячом», – это его отсутствие у Иньесты. Андрес был так же силен, как Марадона, Месси или Роналду», – сказал Буффон France Football.

В 2010 году Иньеста стал в голосовании вторым, уступив лишь партнеру по «Барселоне» Лионелю Месси, а в 2012-м году – третьим. (sports.ru)