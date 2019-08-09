БТА пресекает пробки на дорогах

С целью своевременного устранения искусственных факторов, вызывающих загруженность и заторы на дорогах, Бакинское транспортное агентство принимает соответствующие меры.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в утренние часы пик усилен контроль на улицах и проспектах в районах автобусных остановок, станций метро «Гянджлик», «20 января», «Нефтчиляр» и других мест столицы, где наблюдается плотные потоки транспортного движения.

В результате за короткое время, территории автобусных остановок были очищены от такси и других автомобилей, обеспечено безопасное и беспрепятственное использование населением общественного транспорта.

| 2019-08-09T17:21:43+00:00 9 августа 2019, 21:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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