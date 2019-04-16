Британские ударные вертолеты Apache отправлены в Эстонию

Великобритания направила пять ударных вертолетов Apache в Эстонию в рамках операции по расширению военного присутствия НАТО у границ России. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Press Association.

Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон утверждал, что Лондон видит «очень вероятную угрозу», исходящую от России. «Одна из причин, почему мы перебрасываем пять ударных вертолетов Apache, заключается в том, что мы постоянно приспосабливаемся к меняющейся ситуации, однако это касается сдерживающих факторов», — сказал он.

Как ожидается, британские вертолеты пробудут в Эстонии в течение следующих трех месяцев. Поддержку в воздухе им будут оказывать ранее направленные Лондоном четыре разведывательных вертолета Wildcat.