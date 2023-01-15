Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине ударные вертолеты Apache AH64 E. Они способны уничтожать танки оккупантов десятками.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере страны. Отмечается, что передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.

«Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», — утверждает источник. (УНИАН)