Великобритания представила на авиабазе Эмари под Таллином военные вертолеты Chinook, которые прибыли в Эстонию в минувшие выходные, сообщает эстонская телекомпания ERR со ссылкой Минобороны.

Сообщается, что поставка вертолетов в Эстонию была согласована на встрече министра обороны Эстонии Ханно Певкура и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса 8 ноября 2022 года. Эта партия прибывших в Эстонию вертолетов Chinook и Apache стала первой, уточняет ведомство.

Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур отметил, что прибытие вертолетов в Эстонию точно соответствует соглашению с британцами. В марте в Эстонию прибудет очередная партия ударных вертолетов Apache, в апреле — истребители Typhoon, а в мае в учениях «Весенний шторм» примет участие дополнительная британская боевая группа, пишет ERR.

Вертолет Chinook (CH-47) в основном используют для перевозки войск и оборудования, он также оборудован двумя пулеметами M134 калибра 7,62 мм и одним пулеметом M60D того же калибра.