Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции, передает РИА Новости. Соответствующее утверждение содержится в распространенном в пятницу вечером заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.