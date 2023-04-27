Военно-морские силы (ВМС) США обвинили иранский Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) в захвате в Оманском заливе нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов. Об этом говорится в заявлении Пятого флота ВМС США в Twitter.

«Около 13:15 по местному времени 27 апреля нефтяной танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых Островов был захвачен Военно-морскими силами КСИР при прохождении через международные воды», — говорится в заявлении.

Американские военные заявили, что действия Ирана «противоречат международному законодательству и нарушают безопасность и стабильность в регионе» и призвали освободить захваченный танкер.