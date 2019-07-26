Борис Джонсон изложил Макрону свою позицию по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которых изложил ему свою позицию по Brexit. Об этом, как информирует агентство Reuters, сообщил в пятницу представитель нового премьер-министра Соединенного Королевства.

По его словам, глава британского правительства изложил французскому президенту перечень тех целей, которых ему хотелось бы достичь в отношении предстоящего выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, и лидеры двух стран договорились поддерживать контакты по данной теме.

Представитель Джонсона также информировал, что британский премьер собирается обсудить проблему Brexit и с другими лидерами ЕС и что в диалогах с ними он будет излагать те же принципы, которые он высказал в четверг в Палате общин британского парламента. Как было отмечено, премьер заявит своим европейским коллегам, что «хочет заключить сделку» об условиях Brexit, и будет энергично этого добиваться, но поскольку британский парламент уже трижды отвергал ранее достигнутое соглашение между Лондоном и Брюсселем, потребуется пересмотр этого документа и «обеспечение отмены бэкстопа».

Режим «бэкстоп», ранее согласованный предшественницей Джонсона на премьерском посту Терезой Мэй и властями Европейского союза, позволяет Ольстеру на неопределенное время оставаться после Brexit в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке. Тем самым режим позволяет избежать появления на острове Ирландия «жесткой границы», предусматривающей наличие пограничной и таможенной инфраструктуры, и гарантировать свободу передвижения по острову жителям расположенных на нем двух государств, предусмотренную документами о политическом урегулировании межобщинного конфликта в Северной Ирландии. Упоминание этого режима в ранее заключенном соглашении между Лондоном и Брюсселем стало непреодолимой преградой для одобрения этой сделки Палатой общин.(ТАСС)