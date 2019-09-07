Борис Джонсон готов нарушить закон, чем допустить продление срока переговоров по Brexit

В письме, которое Джонсон направил в пятницу членам возглавляемой им правящей Консервативной партии, он упоминает принятый накануне парламентом по инициативе оппозиционных партий законопроект, обязывающий правительство запросить у ЕС продление переговоров по Brexit и содержащий запрет на выход из состава европейского сообщества без сделки. «Они только что приняли закон, который заставит меня умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Brexit. Этого я не сделаю никогда», — цитирует издание премьера.

Телеканал Sky News в свою очередь отмечает, что в этом случае против главы правительства могут быть поданы судебные иски, а он сам может оказаться за решеткой, если откажется исполнять высказанную парламентом волю и соответствующие судебные решения.

Тем временем газета The Times пишет о том, что высокопоставленные члены кабинета Джонсона начинают призывать его принять план Б и дистанцироваться от радикальных евроскептиков, которые настаивают на «жестком» варианте Brexit, то есть без сделки вовсе.

По информации Sky News, из-за политического кризиса Джонсон сократил свое пребывание в шотландском замке Балморал, где он находился со вчерашнего вечера по приглашению королевы Елизаветы II, традиционно проводящей там лето и начало осени. Премьер возвращается в субботу в Лондон для поиска развязок сохраняющейся сложной ситуации, сообщает телеканал.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.