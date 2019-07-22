Болтон заявил, что Иран непосредственно угрожает безопасности стран Западного полушария

Иран и ливанская шиитская организация «Хезболлах» оказывают помощь венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и непосредственно угрожают безопасности стран Западного полушария. Соответствующее сообщение разместил в Twitter в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

Он утверждает, что Иран и «Хезболлах» поддерживают осуществляемые Мадуро в Боливарианской Республике «репрессии, пытки и убийства невинных венесуэльцев, а также непосредственно угрожают безопасности региона». «Мы продолжим разоблачать соратников Мадуро и усилия Ирана по осуществлению своей деятельности в Западном полушарии», — заключил Болтон.

В субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что развязанный США экономический террор в отношении народа и законного правительства Венесуэлы не имеет никаких оснований в международном праве.