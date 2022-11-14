Связанная с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) газета Sobh-e-Sadegh опубликовала 14 ноября заметку на иврите, в которой говорится, что у Ирана появилась гиперзвуковая ракета, которой нужно всего 400 секунд, чтобы достичь Тель-Авива. Об этом сообщил автор The Jerusalem Post Хамза Парияб.

По его мнению, появление этой ракеты стало «переломным моментом» в расстановке сил на Ближнем Востоке, поскольку она может преодолеть большинство современных противоракетных систем.

«При помощи таких ракет можно уничтожить все системы защиты противника, а затем беспрепятственно использовать против него рой беспилотников и обычных ракет», — написал Хамза Парияб.