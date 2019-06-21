Большие проблемы маленьких сельхозпроизводителей

В местных научных кругах вновь заговорили о сельскохозяйственной кооперации. Надо сказать, что этот вопрос поднимался неоднократно и столь же часто обсуждался, однако реальных подвижек не наблюдается.

При этом ситуация с использованием земельных наделов собственниками, действительно, сложная. По данным экономиста Ровшана Агаева, мелкие и средние фермеры могут не выдержать конкуренции с крупными агрохолдингами, создаваемыми в регионах страны.

По мнению собеседника, похвальные мотивы приоритетов в сторону крупных объединений экономически и технологически взаимосвязанных предприятий, конечно же, не дают оснований оставлять без внимания вероятный в условиях такой политики дисбаланс возможностей между крупными холдингами и небольшими фермерскими хозяйствами.

Ведь согласно официальным данным, в распоряжении холдинговых компаний будет передано 150 тыс. сельхозугодий, — по подсчетам экономиста Ровшана Агаева, эта площадь равна 800 тыс. мелких земельных угодий, которые получили семейные фермерские хозяйства в результате земельной реформы. «На первый взгляд, аргументы официальных лиц в пользу создания крупных хозяйствующих субъектов в аграрной сфере страны выглядят солидно, однако умалчивать сопряженные с этим сложности для мелких фермерских хозяйств также негоже», — уверен специалист, отмечая, что, прежде всего, сельскохозяйственная сфера является основным источником средств для существования 250 — 300 тыс. семей, проживающих в сельской местности.

Речь идет о семейных фермерских хозяйствах, располагающих мелкими земельными участками,- в лучшем случае по 1,5 — 2 гектара. Агрохолдинги, обладающие мощным потенциалом, государственными привилегиями и доступом к широкому спектру ресурсов рискуют подорвать принципы конкуренции, а это сопряжено с огромным риском для малого и среднего бизнеса на селе. Для большей наглядности экономист предложил сравнить масштабы государственного содействия в русле поддержки крупных холдингов и небольших фермерских хозяйств. В результате выясняется, что те объемы средств, которые государство выделило за 3 — 4 года крупным холдингам, не были получены в течение 20 лет десятками тысяч мелких и средних субъектов хозяйствования в рамках деятельности Государственного земельного фонда, Агролизинга и Фонда поддержки предпринимательства, а также государственных инвестиций.

Во избежание сложностей, сопряженных с неравными возможностями, роль государства в создании крупных холдинговых хозяйств должна быть минимальной и ограничиться на уровне прямых инвестиций, уверен экономист, подчеркивая тот факт, что небольшие субъекты хозяйствования на селе не могут выдержать конкуренцию с холдинговыми компаниями, получающими несравненно более масштабное государственное содействие. А ведь в этой сфере на сегодняшний день занято свыше 30% всего трудоспособного населения. Между тем, количество сельхозпредприятий в стране за последние десять лет снизилось с 2653 в 2000 году до 1298 в 2015 году. Почти в такой же пропорции убавилось число крестьянско-фермерских хозяйств (не создающие юридические лица частные предприниматели) — с 3248 до 1534 единиц.

В сложившейся ситуации кооперация сельхозпроизводителей могла бы стать эффективным выходом, поскольку такой подход поможет фермерам повысить объемы производства и сократить издержки. Однако, по мнению доктора экономических наук, профессора Муслима Ибрагимова, в стране пока еще нет конкретной системы стимулирования кооперации с точки зрения льгот, которые будут предоставляться сельскохозяйственным кооперативам.

«Понятно, что здесь имеется определенная проблема недоверия, и для того, чтобы идея сельхозкооперации оказалась привлекательной необходима государственная организационная и финансовая поддержка желающих создавать и развивать сельскохозяйственные кооперативы», — сказал он #.

По свидетельству ученого, в качестве инструментов достижения этих целей можно рассматривать возмещение части расходов на уплату процентов по долгосрочным инвестиционным кредитам, поддержку направлений сельхозкоперации в рамках мероприятий экономически значимых региональных программ по развитию сельской кооперации. Сюда же входят предложения о предоставлении сельхозкооперативам и организациям потребительской кооперации, оказывающим не менее 60% услуг сельскому населению, всех видов грантов и субсидий на развитие современной материально-технической базы. Наконец, возмещение сельхозкооперативам и организациям потребительской кооперации, оказывающим не менее 60% услуг сельскому населению, части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга транспорта, сельскохозяйственной специализированной техники, скота и иных производственных фондов в размере, не превышающем ставку Агролизинга.

Особую важность представляет юридическая сторона вопроса, уверен Ибрагимов: «Требуется четкая юридическая база, вплоть до того, чтобы создавать именно судейскую систему, которая будет непосредственно заниматься такими кооперативами. Сфера сельхозкооперации очень сложная, нуждается в постоянном исследовании специалистов — географов, юристов, экономистов, поскольку в этом направлении имеется много нерешенных вопросов», — считает ученый, отмечая необходимость государственной организационной и финансовой поддержки желающих создавать и развивать сельскохозяйственные кооперативы.