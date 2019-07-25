Безопасность английских судов в Ормузском проливе будут обеспечивать ВМС страны

ВМС Великобритании будут сопровождать проходящие через Ормузский пролив суда под британским флагом, передает телеканал Sky News.

«Королевскому флоту было поручено сопровождать суда под британским флагом через Ормузский пролив, чтобы защитить их от нападения со стороны Ирана», — сообщает телеканал.

По данным телеканала, министерство транспорта Великобритании рекомендовало судоходным компаниям заблаговременно уведомлять о планах по следованию в районе Ормузского пролива.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.