Западным странам стоит изменить свое отношение к России и даже предоставить ей членство в НАТО, чтобы избежать военного конфликта. Об этом в статье для журнала Aftenposten написал норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории?» – отметил генерал.

По словам Моода, если страны Запада не начнут мыслить иначе, то скорее всего быстро придут к еще большим конфликтам и войнам «как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Для того, чтобы наладить отношения между Россией и Западом, нужно отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения и вовлеченности всех сторон, полагает генерал, как передает Газета.Ru.

Вот это похоже та самая, весьма распространенная на Западе точка зрения, которая никак не позволяет выработать четкого и единого подхода к режиму Путина. Даже генерал говорит об агрессоре как о ком-то, с кем можно мягко и равноправно договариваться.

И неслучайно, видимо, сразу вслед за этим бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский рассказал РИА Новости, что для России единственной причиной вступить в НАТО могла бы стать возможность прекратить существование альянса. «Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна – развалить эту организацию исходя из известного постулата: «Хочешь уничтожить мафию – возглавь ее», — объяснил Балуевский.

По его словам, Россия так или иначе дважды пыталась стать членом НАТО: в 50-е годы и в 90-е. Однако результат был неутешительным, поскольку процесс «закончился ничем». Причина таких отказов, как отметил генерал, кроется в желании США «всегда хотеть доминирования и гегемонии».

«При вступлении России в НАТО это станет невозможным. И тут вспоминается другая русская поговорка: два медведя не могут жить в одной берлоге», — подытожил Балуевский.

Думается, это исчерпывающий ответ прекраснодушно настроенному норвежскому генералу.

И не благодаря ли тому, что в политических верхах ЕС, в руководстве НАТО заметное количество людей мыслит как генерал Моод, путинский режим может чувствовать себя свободно и вынашивать дальнейшие экспансионистские планы? Своей оценкой этой ситуации поделились с # западные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Статья генерал-лейтенанта Роберта Моода в газете Aftenposten привлекла большое внимание в России. Генерал выступает за то, чтобы страны Запада изменили свое отношение к России и даже открыли дверь для вступления России в НАТО. Можно согласиться с Моодом в том, что на Западе сложились стереотипы, согласно которым страны Запада предстают в положительном свете, а Россия – в отрицательном. В этой связи следует сказать, однако, что сама Россия через аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и в последнее время посредством большого наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной в значительной степени способствовала стереотипному восприятию России.

На таком фоне улучшение отношений между западными странами и Россией является в первую очередь ответственностью России. Россия должна перестать требовать гарантий о том, что Украина и Грузия не вступят в НАТО. Каждая страна имеет суверенное право выбирать, к каким союзам и альянсам она присоединится.

В нынешней ситуации членство России в НАТО совершенно нереально. Чтобы стать членом НАТО, России необходимо разделять демократические ценности западных стран. В этой области России предстоит пройти долгий путь.

Положительно, что ведется диалог между США и Россией, НАТО и Россией и что состоятся переговоры в ОБСЕ по напряженной ситуации между Россией и Украиной. Диалог и переговоры непростые, но надо надеяться, что они могут привести к снижению напряженности и отводу российских войск от границы с Украиной.

Алекс Григорьевс, латвийский политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Русская культура интересна в том числе и тем, что в ней, а также в российской истории, можно найти лекарства от всех российских болезней. А главная российская болезнь — это тяга к расширению, обрастанию чужими землями, иными словами — империализм. Так было и при царе-батюшке, так – при Сталине с Брежневым, так – при Путине.

Я не поленился и прочитал статью норвежского генерал-лейтенанта в отставке в газете Афтенпостен. Владимир Ильич Ульянов-Ленин таких западных деятелей как генерал Моод называл полезными идиотами. Остается только порадоваться за Норвегию, что Роберт Моод в отставке и безопасность страны от него больше не зависит. Правда, возникает опасность, что он теперь ударится в политику и, не ровен час, станет премьер-министром или министром обороны. И тогда – бедная, бедная Норвегия!

Ведь интересно, что это вам не продажный Шредер или Вильон, которые работают на Россию чисто за деньги и тут все понятно. Но и типаж порядочного человека, по прекраснодушию и наивности становящегося полезным для России Путина идиотом, встречается достаточно часто, особенно в Европе. Он прекрасно описан в русской литературе, в особенности Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным под видом Карася-Идеалиста, который собирается сразить щуку вопросом, знает ли она «что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?» Как известно, щука от удивления, услышав такой вопрос, карася ненароком и проглотила. Мне очень часто в девяностые годы приходилось встречать западных левых либералов, для которых Советский Союз оставался маяком и светочем, а мы, те, кто его разваливали, были чуть ли не нациками. Может быть, именно поэтому вскрывающий преступления коммунистического режима Мемориал и мешал его наследнику — нынешнему гебистскому режиму в России? Тем, что показывал, что и Советский Союз, и Россия были и остаются, по меткому определению Рональда Рейгана, империей зла?

А об этих карасях-идеалистах, вроде норвежского генерала, есть прекрасная русская поговорка: простота хуже воровства. То есть, по глупости можно зла наворотить не меньше, а то и больше, чем по злому умыслу. Об этом необходимо помнить.