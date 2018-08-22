Берлин заинтересован в поставках азербайджанского газа

Берлин заинтересован в том, чтобы развивать «Южный газовый коридор», заявил представитель германского правительства перед визитом Меркель в Грузию, Армению и Азербайджан.

Правительство Германии поддерживает строительство альтернативных газопроводов в Европу через Турцию, сообщает во вторник, 21 августа, Reuters. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы и далее развивать «Южный газовый коридор», — сказал агентству представитель германского правительства.

«Получать газ в Европе не только из России, но и из других регионов, — это часть стратегии ЕС по диверсификации», — уточняет представитель правительства Германии. Азербайджан он назвал стратегически важной страной и допустил в будущем возможность поставок газа из Туркмении, Ирана и Ирака в Европу.

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| 2018-08-22T00:44:02+00:00 22 августа 2018, 08:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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