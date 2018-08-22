Берлин заинтересован в поставках азербайджанского газа

Берлин заинтересован в том, чтобы развивать «Южный газовый коридор», заявил представитель германского правительства перед визитом Меркель в Грузию, Армению и Азербайджан.

Правительство Германии поддерживает строительство альтернативных газопроводов в Европу через Турцию, сообщает во вторник, 21 августа, Reuters. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы и далее развивать «Южный газовый коридор», — сказал агентству представитель германского правительства.

«Южный газовый коридор» состоит из трех газопроводов — Южно-кавказского (Баку — Тбилиси — Эрзурум), Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP). Предполагается, что газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2» достигнет Турции, затем часть его должна пройти по 800-километровому TAP, который протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров в год начнутся в 2020 году.

«Получать газ в Европе не только из России, но и из других регионов, — это часть стратегии ЕС по диверсификации», — уточняет представитель правительства Германии. Азербайджан он назвал стратегически важной страной и допустил в будущем возможность поставок газа из Туркмении, Ирана и Ирака в Европу.

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