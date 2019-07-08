Белый дом не стал приглашать Facebook и Twitter на встречу по соцсетям

Администрация президента США Дональда Трампа не пригласила компании Facebook и Twitter в Белый дом на встречу 11 июля, посвященную необходимости выработки новых правил поведения в социальных сетях. Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN.

По его данным, соответствующее решение американских властей было ожидаемым для Facebook и Twitter. В компаниях полагают, что дискуссия вокруг предпринимаемых соцсетями мер по удалению вредоносной информации вряд ли получится конструктивной, поскольку на этой встрече будут присутствовать в основном приверженцы правых консервативных политических взглядов, не раз выражавшие недовольство политикой Facebook и Twitter по блокировке постов, направленных на разжигание расовой ненависти.

Белый дом пока не уточнял, кто конкретно примет участие в мероприятии. Ранее администрация отмечала, что намерена собрать «лидеров в сфере цифрового информационного пространства для обстоятельной беседы о возможностях и проблемах современной интернет-среды».

Сотрудниками Facebook в течение первого квартала 2018 года было удалено 837 млн сообщений с навязчивой рекламой, 3,4 млн постов, касавшихся насилия, 21 млн, содержащих откровенные видеозаписи и снимки, 1,9 млн с пропагандой террористических группировок, а также 2,5 млн, в которых приводились высказывания, направленные на разжигание национальной, этнической и расовой ненависти.