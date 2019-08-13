«Барселона» сегодня проведет переговоры с ПСЖ по условиям трансфера Неймара

Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу начал переговоры о возвращении в команду форварда Неймара, сообшает sportbox.ru.

Как сообщает радиостанция RAC1, 13 августа эмиссары каталонского клуба встретятся с представителями «ПСЖ» для обсуждения условий трансфера бразильца. «Барселона» надеется услышать от парижан конкретные условия перехода Неймара.

Ранее главный тренер парижского клуба Томас Тухель подтвердил, что «ПСЖ» вел переговоры об уходе 27-летнего Неймара из клуба. На футболиста также претендует «Реал», который хотел бы включить в сделку Гарета Бейла.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не хочет, чтобы форвард «ПСЖ» Неймар перешел в «Реал», сообщает Marca.

По данным источника, Месси лично позвонил своему другу и бывшему партнеру по «Барселоне» и попросил его отказаться от идеи с переходом в мадридский клуб.

Неймар перешел в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.